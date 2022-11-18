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Hayriye Türksoy Hançer Avrupa Şampiyonu oldu

Antalya’da devam eden Kick Boks Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Hayriye Türksoy Hançer, finalde Polonyalı rakibini 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Antalya'da devam eden Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Hayriye Türksoy Hançer, finalde Polonyalı rakibini 3-0 yenerek şampiyon oldu.


WAKO Büyükler Masterlar Avrupa Kick Boks Şampiyonası Antalya'da sürüyor. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hayriye Türksoy Hançer, 48 kilogramda Polonyalı rakibini yenerek altın madalya kazandı. Avrupa Şampiyonu olan başarılı sporcu Hayriye Türksoy Hançer büyük sevinç yaşadı.

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