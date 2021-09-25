Hayrullah Erkip, Beşiktaş'ta

Kayserispor'un altyapısından yetişen 18 yaşındaki oyuncu Hayrullah Erkip, İstanbul ekibi Beşiktaş'a transfer oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen Hayrullah Erkip, Beşiktaş ile anlaştı. 9 yıldır sarı-kırmızılı forma ile birçok kategoride forma giyen Hayrullah, yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek. Siyah-beyazlı formayı giyen Hayrullah ilerleyen günlerde resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

Yeni bir kariyer başlangıcı için heyecanlı olduğunu belirten genç oyuncusu Hayrullah Erkip, "9 senedir formasını giydiğim Kayserispor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Üzerimde emeği olan Kayserispor camiasına sonsuz teşekkür ederim. Benim için yeni bir hedef, yeni takım, yeni heyecan, yeni bir kariyer başlangıcı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın" dedi.