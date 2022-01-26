Hayvanat Bahçesi sakinlerine kışa özel bakım

1 yılda 250 bin ziyaretçi ağırlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı bünyesindeki Hayvanat Bahçesi'nin sakinleri kış aylarında da özel olarak korunup, besleniyor.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve 153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, misafirlerine özenle bakılıyor. Özellikle sıcak iklim hayvanlarının kış aylarında soğuktan çok etkilenmemesi için özel bakımın yapıldığı ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı Hayvanat Bahçesi'nde bir hayvanın 24 saatlik bir periyot için enerji gereksinimini ve besin maddelerini sağlayan toplam yem miktarı olan kış rasyonu uygulanıyor. Hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak rasyonların içerisindeki ürün sayısı artarken, enerji oranı daha yüksek besinler takviye edildi. Barınak ısıları hayvanların biyolojisine uygun ısıtma sistemleriyle, yaşam şartlarına elverişli duruma getirildi. Ayrıca gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ilgili veteriner hekimler tarafından koruyucu uygulamalar yapılan Hayvanat Bahçesi, kış aylarında da ziyaretçilerini bekliyor.

Öte yandan Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, 2021 yılında Kayserililer başta olmak üzere şehir dışından gelen vatandaşların yoğun ilgi ve teveccühü ile 250 bin ziyaretçiyi ağırladı.