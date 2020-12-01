Hayvanat Bahçesi ziyarete kapatıldı

İçişleri Bakanlığı son genelgesi ile koronavirüs (Kovid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla bir dizi tedbirler aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki Hayvanat Bahçesi de 1 Aralık itibariyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretlere kapatıldı.

Yetkililer tarafından, maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde bu zamana kadar hayvanat bahçesine yoğun ilgi gösteren Kayserililere hoşgörü ve anlayış için teşekkür edilirken, gerekmedikçe evden dışarı çıkılmaması uyarısı da yapıldı.

Doğal yaşam ortamları sunulan 160 türden bin 560 hayvanın bulunduğu Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde veterinerler hayvanların sağlığı ile yakından ilgilenirken, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları da aksatılmadan sürdürülüyor.