İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayvanları Koruma Günü'nde hayvanat bahçesi ücretsiz

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde özellikle çocukları sevindirecek bir karar aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde özellikle çocukları sevindirecek bir karar aldı. Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Hayvanat Bahçesi ücretsiz olarak gezilebilecek.


Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan Hayvanat Bahçesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde vatandaşları bekliyor.


Hayvanların daha iyi tanınması ve hayvan sevgisinin artırılması amacıyla Dünya Havanları Koruma Günü'nde hayvanat Bahçesi'nin ücretsiz olması kararlaştırıldı. Vatandaşlar Hayvanat Bahçesi'ni saat 10.00 ile 18.00 arasında ücretsiz olarak gezebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.