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Hayvanların kışlık yiyecekleri zahmetler içinde hazırlanıyor

Develi Sindelhöyük mahallesinde hayvancılık yapan vatandaşlar, hayvanlarının kışlık yiyeceğini uzun ve yorucu bir sürecin ardından hazırlıyor.


Sindelhöyük mahallesi Sultan Sazlığı Çarıklı mezrasında besicilik yapan vatandaşlar, biçtikleri otları patos makinesi ile saman haline getiriyor. Hayvanların kışlık yemlerini hazırlamak için hummalı çalışma içine giren vatandaşları, Develi Kaymakamı Murat Duru ziyaret ederek kolaylıklar diledi.


Sindelhöyük Mahallesi Sultan Sazlığı Çarıklı mezrasında yaşayan ve besicilikle uğraşan Kazım Ayhan, "İnsanlarımız, yaz aylarında topladıkları otları bir araya getirerek kış için stoklama yapıyor. Bu mevsimde de otları saman haline getirip hayvanlarına veriyorlar. Yaptığımız bu iş, kışı rahat geçirmemizi sağlıyor. Yaşamımız hayvancılık üzerinedir. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Patos işi zahmetli ve yorucudur.İnsan tozdan tanınmaz hale geliyor. Sağlıklı olmasa da mecbur bu işi yapmak zorundayız."dedi.

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