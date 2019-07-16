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Hayvanlarını otlatmak için çıkan yaşlı adam arazide ölü olarak bulundu

Kayseri’de hayvanlarını otlatmak için çıkan 70 yaşındaki Hüseyin Kösoğlu, yapılan aramalar sonrasında arazide ölü olarak bulundu.

Kayseri'de hayvanlarını otlatmak için çıkan 70 yaşındaki Hüseyin Kösoğlu, yapılan aramalar sonrasında arazide ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Sarıkaya mahallesinde 70 yaşındaki Hüseyin Kösoğlu'nun hayvanlarını otlatmak için öğle saatlerinde araziye çıktığı öğrenildi. Uzun süre Hüseyin Kösoğlu'ndan haber alamayan yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar sonrasında başlatılan arama çalışmaları gece 23.30'da son buldu. Jandarma ekipleri Hüseyin Kösoğlu'nun cesedine Karapınar mezrası yakınlarında ulaştı.


Yetkililer, Hüseyin Kösoğlu'nun kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında belirleneceğini belirtirken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

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