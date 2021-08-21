Hayvanseverlerden Patiyol'a özel teşekkür

Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nın arkasında bulunan doğal alanda oluşturulan ve minik dostlar için eşsiz bir gezi alanı sunan Patiyol, günün her saatinde ilgi görüyor.

Bin 600 metre uzunluğa sahip Patiyol içerisinde minik dostlar için özel olarak hazırlanmış bir de Patiparkı bulunuyor. Kapalı ortamda kalmış evcil hayvanların enerjilerini atmaya imkân sağlayan park, can dostlar ve sahipleri için özellikle yaz aylarında vazgeçilmez bir etkinlik alanı oluyor.

Minik dostlarıyla Patiyola gelen vatandaşlar da duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

“EVCİL HAYVANLARIMIZI EĞİTİRKEN ÇOCUKLARIMIZA DA HAYVAN SEVGİSİ AŞILIYORUZ”

Patiyolda köpeği ile gezintiye çıkan Oğuz Özel isimli bir vatandaş, alanın çok iyi düşünülmüş bir proje olduğunu belirterek şunları söyledi: “Patiyol çok iyi düşünülmüş, çok güzel. İçerisinde bulunan park da gayet güzel, biz orayı da kullanıyoruz. Mahalle içindeki parklarda insanlar rahatsız olabiliyor, bu bakımdan da burası bizim için iyi oldu. Başkan Mustafa Yalçın'a teşekkür ediyorum.”

Murat Çıklaatlı isimli bir vatandaş da “Patiyolu ve Patiparkı çok sevdik” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Patiyolun çok yoğun kullanıldığına dikkat çeken vatandaş hem hayvanların eğitimi hem de çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için Patiyolun ideal bir ortam olduğunu söyledi.

Benzer düşünceleri dile getiren bir diğer vatandaş da “Parkımız, hem çocuklara hayvan sevgisini göstermek açısından hem de hayvanların enerjilerini atabilmeleri açısından güzel oldu. Hem hayvan dostlarımız hem de insanlar açısında güzel bir proje, teşekkür ederim” dedi.