Hazırlık maçı: İstanbulspor: 2 - Kayserispor: 1

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen ve tüm geliri depremzedelere aktarılacak olan 'Yaralarımızı birlikte saracağız Projesi' çerçevesinde İstanbulspor ile Kayserispor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde 3 gol atıldı. İstanbulspor sahada Alp Arda, Oğuzhan Berber, Ertuğrul Ersoy, Mehmeric, Ali Yaşar, Vefa Temel, Kerem Şen, Onur Ergün, Topalli, Mirza Cihan, Emir Gültekin on biri ile mücadele ederken, Kayserispor ise sahada Cenk Gönen, Kolovetsios, Ackah, Uzodimma, Gökhan Sazdağı, Cardozo, Campanharo, Carlos Mane, Emrah Başsan, Mame Thiam, Mario Gavranovic on biri ile mücadele etti.

Ev sahibi ekip 7. dakikada Kerem Şen ve 57. dakikada Topalli ile gol bulurken, Kayserispor'un tek golü maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Ethem Balcı'dan 90. dakikada geldi.