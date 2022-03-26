Sarı kırmızılılar, maçı tek golle kazanan taraf oldu.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, lige verilen arada Ankara takımlarından Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynadı. Kayserispor'da sakatlığı bulunan Bernard Mensah ile milli takım kamplarında bulunan Mario Gavranovic, Mame Thiam, Hosseini, Emre Demir görev almadı. Ayrıca kaleci Bilal İbrahim Akdağ, Joseph Attamah, da bu maçta oynamadı.

Stat: Kadir Has

Hakem: Necati Selçuk Şahin, Mehmet Ekmekyermez, Ahmet Ulu

Kayserispor: Silviu Lung (Cenk Gönen), Onur Bulut (Ramazan Civelek), Lionel Carole (Yasir Subaşı), Mert Çetin (Uğur Demirok), Dimitrios Kolovetsios (Arif Kocaman), Olivier Kemen, Gustavo Campanharo (Hayrullah Erkip), Emrah Başsan, Carlos Mane (Andrea Bertalocci), Mustafa Pektemek (Miguel Cardoso) İlhan Parlak

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Barış Alıcı, Musa Şahindere, Dmytro Grechyshkin, Aaron Tshibola, Aksel Aktaş, Sintayehu Sallallich, Rahmetullah Barışbek, Blessing Eleke

Gol: Ramazan Civelek (Dk.86) (Kayserispor)