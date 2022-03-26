İhlas Haber Ajansı

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Hazırlık maçı

Yukatel Kayserispor, lige verilen milli arada Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynadı.

Sarı kırmızılılar, maçı tek golle kazanan taraf oldu.


Süper Lig takımlarından Kayserispor, lige verilen arada Ankara takımlarından Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynadı. Kayserispor'da sakatlığı bulunan Bernard Mensah ile milli takım kamplarında bulunan Mario Gavranovic, Mame Thiam, Hosseini, Emre Demir görev almadı. Ayrıca kaleci Bilal İbrahim Akdağ, Joseph Attamah, da bu maçta oynamadı.


Stat: Kadir Has


Hakem: Necati Selçuk Şahin, Mehmet Ekmekyermez, Ahmet Ulu


Kayserispor: Silviu Lung (Cenk Gönen), Onur Bulut (Ramazan Civelek), Lionel Carole (Yasir Subaşı), Mert Çetin (Uğur Demirok), Dimitrios Kolovetsios (Arif Kocaman), Olivier Kemen, Gustavo Campanharo (Hayrullah Erkip), Emrah Başsan, Carlos Mane (Andrea Bertalocci), Mustafa Pektemek (Miguel Cardoso) İlhan Parlak


Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Barış Alıcı, Musa Şahindere, Dmytro Grechyshkin, Aaron Tshibola, Aksel Aktaş, Sintayehu Sallallich, Rahmetullah Barışbek, Blessing Eleke


Gol: Ramazan Civelek (Dk.86) (Kayserispor)

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