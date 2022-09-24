Hazırlık maçı: Y. Kayserispor: 0 - Giresunspor: 0

Kayserispor ile Giresunspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 90 dakika golsüz berabere tamamlandı.

Kayserispor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan yedek ağırlıklı kadro ile sahaya çıktı. Kayserispor; Bilal, Campanharo, Uzodimma, Kolovetsios, Carole, Ackah, Kemen, Bertolacci, Hayrullah, Gökhan, Gavranovic 11'i ile çıkarken; genç oyuncularla sahaya çıkan Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise; Ferhat, Talha, Sergen, Kadir, Farukcan, Senghor, Görkem, Rahmetullah, Kuwas, Doğan Can, Oğulcan ilk 11'i ile mücadele etti.

Çekişmeli geçen karşılaşma, golsüz eşitlikle sonuçlandı.