‘Hedef Erciyes' dergisi yayın hayatına başladı

Dergide, okul öğrencilerinin ulusal ve uluslararası alanda elde ettikleri başarılar ve ödüllerin yanı sıra, okulun eğitim modeliyle ilgili haber, araştırma ve tespitlere yer verildi.

Yayın hayatına merhaba diyen Hedef Erciyes dergisi, okulda yapılan başarılı çalışmalara ayrıntılarıyla yer verdi. Erciyes Koleji'ndeki okul öncesi eğitim, yabancı dil eğitim felsefesi, İngilizce eğitimin yanı sıra ikinci yabancı dil olan İspanyolca eğitim modeli, Erciyes Akademi tarafından yapılan çalışmalar, tasarım ve beceri atölyeleri gibi konularda kaleme alınan yazı ve araştırmalara da yer verildi. Hedef Erciyes dergisinde Erciyes Koleji'nde uygulanan ‘Başarı Anahtarı Sistemi' ve bu sistemin de etkisiyle elde edilen ulusal ve uluslararası alandaki ödüller de anlatıldı.

Ayrıca dergide, yapmış olduğu etkinliklerle Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girme başarısı gösteren Erciyes Koleji'nin Robotex İnternational yarışmasında elde ettiği Türkiye birinciliği ve dünya üçüncülüğü gibi çok önemli başarıların hikâyeleri de yer aldı. Dergide ayrıca ‘Fark Oluşturan Diyabet Dostları Ödülü', Dünya Su Günü'nde elde edilen birincilik ödülü gibi başarılar Erciyes Koleji'ndeki AB Projeleri Koordinasyon Merkezi'nin çalışmaları ve yenilikçi fikirlerin yayılmasına yönelik çok önemli bir çalışma olan TEDX Erciyes Koleji etkinliğine de yer verildi.

Hedef Erciyes dergisinin yayın hayatına başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hastekkeşin, her şey için eğitim ve eğitim için her şey anlayışıyla 27 yıldır geleceği inşa etme hedefiyle çalıştıklarını söyledi. Eğitimin öneminin ve bu önemin yüklemiş olduğu sorumluluğun bilincinde olduklarını dile getiren Mustafa Hastekkeşin, eğitimin standartlarını her geçen yıl yükselttiklerini ve Türkiye'de eğitimin yıldızı olma yolunda ilerlediklerini kaydetti ve Hedef Erciyes dergisinin bu önemli yolculukta önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti.