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Helikopter kazasında Kayserili Uzman Çavuş şehit oldu

Bitlis Tatvan’a giderken düşen helikopterde bulunan Kayserili Uzman Çavuş Tolga Demirci şehit oldu.

Bitlis Tatvan'a giderken düşen helikopterde bulunan Kayserili Uzman Çavuş Tolga Demirci şehit oldu.


Kayseri valiliğinden yapılan açıklamada; "Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan askerlerimizden ilimiz Pınarbaşı İlçesi Uzunpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı 1988 doğumlu P.Uzman Çavuş Tolga Demirci şehit olmuştur. Şehidimizin defin tarihi, defin yeri ve saati hakkında ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

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