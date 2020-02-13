İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Kayseri’nin Develi ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında esnaflar hem dükkanlarının önünü temizledi hem de kardan adam yaptılar.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında esnaflar hem dükkanlarının önünü temizledi hem de kardan adam yaptılar.


Kayseri genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı sonrasında Develi ilçesindeki esnaflar da kar temizleme çalışmalarında belediye ekiplerine yardımcı oldular. Esnaflar kar temizleme çalışmalarını daha eğlenceli hale getirmek için kardan adam yaptı.


Esnaf Fikret Özdemir, "Çok güzel kar yağıyor, bizde bu karı değerlendirmeye çalışıyoruz. Güzel bir kardan adam yapalım dedik, tamda yolun ortasına koyduk. Sağdan soldan gelenler vurmazsa dahada seviniriz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.