Hem şampiyon, hem de gol kralı

2018-2019 Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'yi şampiyon olarak tamamlayan ve Bölgesel Amatör Lige yükselen Yahyalıspor'un takım kaptanı Ramazan Durdu attığı 28 golle ligin gol kralı oldu. Sezonu Yahyalıspor namağlup şampiyon olarak tamamlayarak 2019-2020 sezonunda Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsil edecek.

Yahyalıspor sezonu hem şampiyon olarak tamamladı hem de gol kralı çıkardı. Takımın tecrübeli isimlerinden Ramazan Durdu, 28.haftada attığı 28 golle sezonu gol kralı olarak tamamlayarak çifte mutluluk yaşadı. Ramazan Durdu, sezon başından sezon sonuna kadar hem oynadığı futbol, hem attığı bir birinden şık goller hem de asistleri ile Yahyalıspor'un şampiyon olmasından büyük pay sahibi oldu.

Yahyalıspor'un Suriyeli oyuncusu Hael Al Badri ise 28 gol atan ve gol kralı olan Ramazan Durdu'nun ardından 24 golle takımın en çok gol atan ikinci oyuncusu oldu ve gol krallığında üçüncü sırada tamamladı.