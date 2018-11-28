Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Serdar Şıvgın Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde göreve başladı

Dr. Serdar Şıvgın Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.

2014 yılında Erişkin Hematoloji Uzmanı olan Doç. Dr. Serdar Şıvgın, özellikle benign ve malign hematoloji (kan hastalıkları ve kanserleri) ile birlikte kök hücre transplantasyon alanlarındaki klinik ve uluslararası akademik çalışmaları ile tanınıyor. Acıbadem Kayseri Hastanesi ekibine katılan Doç. Dr. Serdar Şıvgın, 1974 Yozgat doğumlu. 1999 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1999-2004 yılları arasında Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi'nde İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 2009-2014 yılları arasında Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi'nde Erişkin Hematoloji Bilim Dalı'nda yan dal eğitimi alan Doç. Dr. Serdar Şıvgın, 2014 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doçent oldu. Özellikle kök hücre nakli ve nakil sonrası komplikasyonlarla ilişkili uluslararası dergilerde çok sayıda bilimsel makalesi yayınlanmıştır. Doç. Dr. Serdar Şıvgın, Acıbadem Kayseri Hastanesi Erişkin Hematoloji kliniğinde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.