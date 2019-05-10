Hemşireler, Dünya Hemşireler Günü'nde sıkıntılarını dile getirdi

Kayseri'de hemşireler, Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı ve düzenledikleri basın açıklamasında sıkıntılarını dile getirdi.

Kayseri'de görev yağan hemşireler, Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Burada Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan hemşireler, basın açıklaması düzenledi.

Hemşireler adına konuşma yapan 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü Etkinliği Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Hülya Uçar, “Dünya nüfusunun yarısının temel sağlık hizmetlerine erişemediği, milyonlarca kadının sağlıksız koşullarda doğum yaptığı, milyonlarca çocuğun öldürücü hastalıklara karşı aşılanmadığı ve milyonlarca insanın HIV, verem, sıtma hastalıklarının tedavisine ulaşamadığı için hasta olduğu ve öldüğü, kronik hastalıkların ciddi bir sağlık sorunu olduğu bir dünya gerçeği söz konusudur. Bu nedenle bugün dünya, herkes için sağlığa ulaşmanın yollarını araştırmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde geleneksel anlayıştan farklı olarak, sağlık bakımının amacını tedavi değil, daha iyi sağlık olarak gören bir bakışla bireylerin ve toplumun sorumluluk aldığı, multidisipliner ekip anlayışıyla ve multi sektörel işbirliği stratejisiyle yürütülen kapsamlı modele geçiş söz konusudur” ifadelerini kullandı.

Uçar, “Bugün hemşireler öncü bir ses olarak ülkemizde ve dünyanın her yerinde en çok ihtiyacı olanlara sağlık hizmeti sunmak için sınırlı kaynaklarla en zorlu koşullarda herkes için sağlığı savunmakta ve çalışmaktadır. Hemşirelerin bu kapsamda sunduğu sağlık hizmetinin ulaşılabilirliği, kapsamı, niteliği ve güvenilirliğinde hizmeti sunan hemşirelerin aldığı hemşirelik eğitimi, çalışma ve istihdam koşulları, kendi hizmetini kendi yönetmede özerk olma durumu, emek karşılığında hak edilen ödeme ve güvenli çalışma ortamları çok önemli belirleyicilerdir. Ancak ülkemiz bağlamında duruma bakıldığında verilen hizmetin niteliği ile ilgili olarak sadece hemşirelerin sayısal yetersizliğinin sorun olarak öne çıkarıldığı, hemşirelerin ve çalışma ortamının niteliğinin göz ardı edildiği görülmektedir” şeklinde konuştu.