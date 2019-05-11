Hemşireler Günü “Herkes İçin Sağlıkta Hemşireler Öncü Bir Ses” Teması ile Kutlandı

Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, İl Sağlık Müdürlüğü idarecileri, Öğretim Üyeleri ve çok sayıda Hemşire katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Salime Mucuk yaptı. Konuşmasında 12 Mayıs Hemşireler gününün tarihçesi hakkında bilgiler veren Mucuk ayrıca çağdaş Hemşirenin özelliklerine vurgu yaparak etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Ardından kürsüye gelen Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya Uçar; “Uluslararası Hemşireler Birliği her yıl 12 Mayısta ele alınmak üzere bir tema belirlemekte. Genellikle bu tema Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler veya sağlıkla ilgili diğer kuruluşların gündeme getirdiği konular oluşturmakta. Bu yıl da “Herkes İçin Sağlıkta Hemşireler Öncü Bir Ses” olarak belirlendi. Bu etkinliğe salonları açarak katkı veren Erciyes Üniversitesi Rektörümüze, bir telefonumla beni kırmadan herkesi seferber eden İl Sağlık Müdürümüze, verdikleri destekten dolayı da hastane başhekimlerine ve hemşirelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasına dünya tarihindeki Hemşirelik mesleği ile ilgili bilgiler vererek başlayan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ise “Türk tarihimize geldiğimizde ilk hemşire 1911 yılında Trablusgarp savaşında yaralıların çok olmasından dolayı kadınları toplayarak onlara eğitim veren ve bu eğitimi Hilal-i Ahmer Cemiyeti üzerinden sertifikalandıran Safiye Hüseyin Elbi'dir. Ayrıca sizlere Kurtuluş Savaşından bir anı anlatmak istiyorum. Namı diyar Kara Fatma, Fatma Seher Hanım. Üsteğmen aynı zamanda Hemşire. Fatma Seher Hanım Hemşirelik hizmetlerinde o kadar ileri gitmişti ki Üsteğmenlik rütbesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldı. Yalnız bir özelliği vardı. Üsteğmen maaşının bir kuruşuna dahi dokunmadan Hilal-i Ahmer Cemiyetine hibe etmiştir. İşte siz Hemşireleri yeri geldiğinde bu fedakarlığı yapacak niyetle görüyor hepinizi saygı ile selamlıyorum” diye konuştu.

Son olarak kürsüye gelen Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da, “Hemşireler, değerli ve saygın bir mesleğin mensupları olarak, birey ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesinde, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde önemli görevler üstlenmektedir. Aynı zaman Sağlık hizmetlerinin bir halkası olarak hastalara en iyi hizmeti vermek için çaba sarf etmektesiniz ve ulvi bir mesleğin mensubusunuz. Bununla gurur duyabilirsiniz. Bu düşüncelerle tüm Hemşirelerimizin haftasını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından program Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden Doç. Dr. Sergül Duygulu “Herkes İçin Sağlıkta Hemşireler Öncü Bir Ses” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Sunumun ardından Hemşire Safiye Taşgın tarafından tertip edilen “İyilik Güzellik” temalı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Serginin gezilmesinin ardından etkinlik eğitim oturumları ile devam etti.