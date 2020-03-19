Hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Palas Mahallesinde 53513 sefer sefer sayılı yük treni ile A.T.'nin sürücüsü olduğu 59 FH 514 plakalı otomobil hemzemin geçitte çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan A.T. ile H.T.'yi ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.