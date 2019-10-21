Henrique yine golünü attı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique üçüncü golünü kaydetti.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Pedro Henrique Konzen Medina Da Silva gollerine devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna kattığı başarılı futbolcu ligde geride kalan 8.hafta sonunda 3.golünü attı. Kasımpaşa maçının 56.dakikasında fileleri havalandıran Pedro Henrique daha önce Galatasaray ve Denizlispor maçlarında gol atmıştı.