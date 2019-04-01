Hentbol Analigde Kayseri Rüzgarı esti

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Denizli’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Yarı Final müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kız ve Erkek takımları Türkiye Finallerine yükseldi.

Denizli'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Yarı Final müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kız ve Erkek takımları Türkiye Finallerine yükseldi.


Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Yarı Final müsabakaları 27 - 29 Mart 2019 tarihleri arasında Denizli'de yapıldı.


Müsabakalara ilimizi temsilen katılan Erkek ve Kız takımları büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Yarı Final müsabakalarından başarıyla dönen ve Türkiye Finallerine katılma hakkı kazanan Hentbol Kız ve Erkek takımları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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