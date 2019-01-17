Her karne KAYSERmall Outlet'de hediyeye dönüşecek

Ayrıca, her karne getiren çocuğa sürpriz hediye verilecek.

KAYSERmall Outlet, sömestr tatilinde çocuklara eğlenceli ve keyifli bir dünyanın kapılarını aralayacak. Yapılan açıklamada; 18-19-20 Ocak tarihleri arasında karnesiyle birlikte AVM'yi ziyaret eden çocukları oyuncak, eğlence, sinema ve yeme-içme gibi sürpriz hediyeler kazanacak. 18 Ocak'tan itibaren başlayan tatille birlikte minikler, düzenlenen eğitici ve öğretici etkinlikleriyle hem tatil keyfini doyasıya yaşatacak, hem de yoğun geçen eğitim döneminin yorgunluğunu silecekler.