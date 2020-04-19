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Herkes evde, onlar çalışıyor

Kayseri’nin Develi ilçesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugünlerde hem hayvanlarını otlatıyor hem de onların bakımını yapıyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugünlerde hem hayvanlarını otlatıyor hem de onların bakımını yapıyor.


Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından çiftçilerin muaf olmasıyla beraber, vatandaşlar günlerini hayvanlarının bakımına ayırıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayıp akşama kadar hayvanlarını otlatan vatandaşlar, işleri olmadıkça sokağa çıkmamaya da özen gösteriyor.


Mahalle sakinlerinden İlyas Yargı, "Kendimi bildim bileli buralarda hayvancılıkla uğraşıyoruz. Sokağa çıkma yasağında günlerimizi hayvanlarımızın yanında geçiriyoruz, başka bir yere gitmiyoruz. Gitsek de her yer sıkıntı. O yüzden evden hayvanlara, hayvanlardan eve gidip geliyoruz" dedi.


Ahmet Sınırtepe de, "Sindelhöyük, vatanına ve milletine sadık bir yerdir. Cumhurbaşkanı 'Çıkmayın' diyorsa bizim Sindelhöyük halkı hiç çıkmıyor. Dört dörtlük insanımız var, Allah hepsinden razı olsun. Bizde sokağa çıkma yasağı süresince hayvanlarla uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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