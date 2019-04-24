Hes Kablo Bayileri Kayseri'de Buluştu

Hes Kablo Bayileri 10-13 Nisan 2019 tarihinde Kayseri'de buluştu.

3 gün boyunca devam eden “yıllık değerlendirme ve istişare” toplantısına Türkiye'nin dört bir yanından gelen Hes Kablo Bayileri ile Hes Kablo Yönetimi, Yönetim Kurulu üyesi / CEO, Genel Müdür, Üst Düzey Yöneticiler Değerlendirme ve Hedef Toplantısında bir araya geldi.

Hes Kablo Yurtiçi Satış ve Pazarlama Müdürü İsmail Avcı yapmış olduğu sunumda sektörün ve Hes Kablonun 2018 Yılının Değerlendirmesini yaparak 2019 yılının hedef gerçekleşme durumunu ve hedefler doğrultusunda ilerlenebilmesi için Merkez olarak Hes Kablo'nun görüşlerini dile getirdi. Günün şartlarında sürdürülebilir bir anlayışla Kurumsallıktan ve Kaliteden ödün vermeden, ArGE faaliyetleri, Ürün çeşitliliği ve ödemeler hususunda Hes Kablo olarak ortaya koydukları politika yapıcı faaliyetleri aktardı.

Ülke olarak içinden geçmekte olunan süreç ve paydaşlar olarak alınması gereken tedbirleri aktardı. Hes Kablo olarak %80'i gibi bir oranı dolar olan girdiler ile oluşturulan maliyet yapısına rağmen Türk Lirası üzerinden yapılan vadeli satışlar ile ekonomiye verilen desteğin altı çizildi. Hes Kablonun Türkiye'nin en büyük ve en güvenilir Kablo Markası olarak dolar ve bakırdaki aşırı dalgalanmalarda ve yükselişlerde dahi Kurumsallığından ödün vermeyen duruşunun takdire şayan bir tavır olduğu dile getirildi ve katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Hes Kablo Genel Müdürü Şahin Nursaçan, hoş geldiniz konuşmasında 2018'de yapılan faaliyetler ve ileriye dönük çalışmaları başlayan ve planlanan yatırımlar hakkında Katılımcılarla paylaşımda bulundu. 2018 yılının yılın ikinci yarısında başlayan Kur şokuna rağmen başarılı geçtiğini ve 2019'un İkinci yarısından itibaren Ülke ekonomisinin toparlanmaya başlayacağını ve hareketleneceğini; dolayısı ile ülke ve şirket olarak geriye değil, hep ileriye baktıklarını ve bundan dolayı da sektörün Lideri, olduklarını dile getirerek içinden geçilmekte olan sürecin kalıcı olmayacağını ve işlerin açılacağına olan inancını aktardı. Hes Kablonun sadece ciroda değil, marka bilinirliği, kalite, ürün çeşitliliği, güven ve saygınlık açılarından da sektörün lideri olduğu ve satış sonrası hizmetleri ile de büyük oranda beğeni aldığını belirtti.

Son olarak Yönetim Kurulu Üyesi / CEO Alpaslan Baki Ertekin, 2018 Yılını Hes Kablo olarak oldukça tatminkar bir düzeyde kapattıklarını; 2019 Yılının da alınan tedbirler ve ortaya konan icraatlar neticesinde Markamız lehine hedeflerimize paralel bir netice ile tamamlanacağına olan inancını dile getirerek Üst Yönetim olarak gerek şirket Yönetiminin ve gerekse Hes Kablo'nun Değerli Bayilerinin her zaman olduğu gibi güçlü destekçileri olduklarını dile getirdi. Hes Kablo Ailesine başarılar diledi.

Toplantıya katılan Hes Kablo'nun Değerli Bayileri bütün yönleri ile Sektör, Marka ve Bölge gerçekleri ışığında Karar alıcılara yardımcı olmak için Değerli görüşlerini tüm katılımcılarla paylaşarak ortak gelecek için katkılarını ortaya koydular. Toplantı sonrası Erciyes Dağına hareket eden Hes Kablo Ailesi, öğle yemeğinin ardından Akşam Gala Yemeğinde buluştu. Ertesi gün Türkiye'de Sektörün en büyük ve donanımlı Fabrikalarını bünyesinde barındıran Hes Kablo, Bayilerine Üretim Tesislerini gezdirerek Uzmanlar eşliğinde Tesis ve Üretim hakkında bilgiler aktardı. 2 günlük yoğun temponun ardından Akşam Yemeğinde hep birlikte vakit geçirildi ve Kayseri Buluşması noktalandı.