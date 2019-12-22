HES Kablo ?al??anlar?na 'Evde G?venlik ve Yang?n E?itimi' Verildi

HES Kablo ve T?rk Metal ?? Sendikas? Kayseri ?ube Ba?kanl??? taraf?ndan organize edilen programda, HES Kablo ?al??anlar?na ve ailelerine 'Evde G?venlik ve Yang?n E?itimi' verildi.

Kadir Has K?lt?r Merkezi'nde d?zenlenen programa HES Kablo Genel M?d?r? ?ahin Nursa?an, T?rk Metal ?? Sendikas? Kayseri ?ube Baykan? Ali G?kkaya ile HES Kablo ?al??anlar? ve aileleri kat?ld?. Program?n a??l???nda konu?an, HES Kablo Genel M?d?r? ?ahin Nursa?an, ?De?erli HES Kablo ailesi, 4-5 y?ll?k eme?in bug?n ki neticesinde bizler hep birlikte bu bayra?? ald???m?z gibi g?venli bir ?ekilde ileriye ta??mak i?in var g?c?m?zle m?cadele veriyoruz. Ailelerinde i?erisinde yer alaca?? ve bizim hem mesleki e?itim hem de sevgi e?itimi anlam?nda kendi b?nyemizde de yapt???m?z e?itimlerin topluma bir anlamda yans?mas? ve onun neticesinde de de?erli ailelerimizin bug?n bu e?itimlerden kendilerini ifade edebilmesi maksad? ile bu etkinli?i hep birlikte planlad?k" dedi.

Nursa?an, "Amac?m?z hayatta hepimizin ba??na gelebilecek ola?an?st? ?artlara g?re haz?rl?kl? olabilmek ve hayat?m?zda ya?ayabilece?imiz o badireler herhangi bir s?k?nt? olmaks?z?n o badireyi atlatabilmek. Ben burada biraz sonra de?erli uzman arkada?lar?m?z?n verece?i e?itimleri ger?ekten ?ok ?nemsiyorum" diyerek ?unlar? s?yledi:

"Kat?l?mc? misafirlerimizden ?zellikle iste?im l?tfen birazdan verilecek e?itimin i?eri?ini iyi bir ?ekilde ?nemsemeye gayret edelim. Bu e?itimlerden en ?nemlilerinden bir tanesi, ?ocuk ve bebeklerde ilk yard?m uygulamas?. ?lk yard?m deyince bir?o?umuzun dikkate almad??? ama hayat kurtaran bir yard?mdan bahsediyor. B?yle bir yard?ma ger?ekten ?ok ciddi anlamda laz?m olabiliyor. Bir di?er e?itim ise ?ocuk yeti?tirme ve ergen psikolojisi. Bug?n maalesef bizler o?lan ?ocuklar?m?z? Prens, k?z ?ocuklar?m?z? Prenses gibi b?y?t?yoruz. Bir ?lkede bir tane Prens bir tanede Prenses olur geriye kalan halkt?r. Kimisi ?retecek, pi?irecek, tamir edecek, genel olarak bir ?eyler yapacak hayat?n i?erisinde. Bu etkinlik vas?tas? ile i?in bu k?sm?na sizlerin de dikkatini ?ekmesini istiyorum. Bug?n e?itim camiam?za bakt???m?zda maalesef ?ocu?umuza herhangi bir ?ekilde ele?tiride dahi bulunam?yoruz. ??retmenlerimizin de evlatlar?m?za k???kte olsa bir ceza vermesine g?nl?m?z raz? gelmiyor. Biz ?imdi kendi ?ocu?uma bir fiske vurmuyoruz. Kom?ular?m?zda da bu f?rsat verilmiyor, okulda da bu f?rsat verilmiyor. Bu ?ocuklar?m?z nerede terbiye edilecek. Bu kadar hatas?, eksikli?i, yanl??? s?ylenmeyen bir ?ocuk ilerde ne olabilir. Gelecekte olacaklar? ben size s?yleyeyim. Bug?n tolumda ya?an?lan ufac?k bir trafik ya?anan olaylardan dolay?, tolumda ya?anan cinayetler bunun gibi ?rnekler. Toplumumuzda evlenen 600 bin ki?iden 200 bin ki?isi bo?an?yor. Bunun temelinde olan ?eyleri d???necek olursak, biz ?ocuklar?m?z? nas?l yeti?tiriyoruz? Evet insan?n hayat?nda ya?ad??? ufak ya da b?y?k kazalar olabilir. E?er biz bu kazalara gerekli tedbirleri al?rsak bu kazalar? yara almadan kurtulabiliriz. Ama tedbir almazsak Allah korusun kal?c? organ kay?plar? veya can kay?plar? ile neticelenebilir. Tedbirli olamad???m?z bir anda yakalan?rsak hayat?m?z?n ak??? de?i?ebiliyor. O y?zden burada verilecek etkinliklerde de?erli uzman arkada?lar?m?z sizlere koruyucu bilgiler aktaracaklar."

Verilen e?itimin ard?ndan yap?lan ?ekili?te ailelere ?e?itli hediyeler verildi.