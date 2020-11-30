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Hes Kablo Kayserispor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’in 10.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada Lopes'in ceza sahasına ortasında Hasan Hüseyin'in gelişine vuruşunda kaleci Viviano topu rahat bir şekilde kontrol etti.


15. dakikada Attamah'ın Biglia'yı düşürmesi sonrasında Fatih Karagümrük ceza sahasının sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Balkovec'in direkt kaleye vuruşunda kaleci İsmail topu kontrol etti.


23. dakikada Lenon'un ortasında ceza sahası içinde Hasan Hüseyin'in kafa vuruşu kaleci Viviano'da kaldı.


28. dakikada Aziz Behich'in pasında Campanharo'nun gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.


33. dakikada Kvrzic'in pasında Campanharo'nun vuruşunda top az farkla auta çıktı.


35. dakikada Hasan Hüseyin'in kullandığı serbest vuruşta Lopes'in kafa vuruşunda kaleci Viviano topu güçlükle çeldi, ardından defans tehlikeyi uzaklaştırdı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Alper Ulusoy, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman


Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Aziz Behich, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Hasan Hüseyin, Campanharo, Lenon, Kvrzic, Attamah, Kanga


Yedekler: Doğan Alemdar, Fernandes, Manzala, Oğuzhan, Penrique, Emre Demir, İlhan Parlak, Adem Doğan, Barış Doğan, Yaw Ackah


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Fatih Karagümrük: Viviano, Fatih, Koray, Lichaj, Balkovec, Ramazan Civelek, Jimmy Durmaz, Ndao, Biglia, Sabo, Sobiech


Yedekler: Aykut, Alparslan, Zeki, Mevlüt, Efe, Egemen, Murat, Aksel, Furkan, Aatif


Teknik Direktör: Atılay Canel

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