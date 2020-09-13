HES Kablo Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden HES Kablo Kayserispor, Zoran Kvrzic'in maçın 2. dakikasında attığı gol 1-0 kazandı ve sezona 3 puanla başladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Yusuf Erdoğan ceza sahası ön çizgisinde topa gelişine vurdu, Oğuzhan Çapar vücudunu kullanarak topun kaleye gitmesini önledi.

53. dakikada sağdan gelen ortada kaleci Lung, rakibinden önce topa müdahale etti ancak meşin yuvarlak Anıl'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Lung'un müdahalesi yeterli olmadı ve top filelere gitti. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesinin ardından pozisyonun faul olduğunu belirtti ve golü iptal etti.

60. dakikada Kasımpaşa sağ taraftan serbest vuruş kullandı. Pavelka'nın ceza sahasına yaptığı etkili ortada Gohou topu ıskaladı ve İstanbul ekibi mutlak bir pozisyondan yararlanamadı.

73. dakikada Haddadi'nin ortasında ceza sahasında iyi yükselen Gohou'nun kafa şutunda top üstten auta çıktı.

79. dakikada Hasan Hüseyin'in pasında topla buluşan Stum kaleyi yokladı. Stum'un sert şutunda top yandan auta çıktı.

86. dakikada Sapunaru'nun uzun pasında Stum topla buluştu ve ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun net pozisyonda vuruşunda top kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

90. dakikada ceza sahasına giren Kvrzic'in şutunda top yan ağlarda kaldı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Ali Saygın Ögel

HES Kablo Kayserispor: Silviu Lung, Miguel Lopes, Oğuzhan Çapar, Sapunaru, Yasir Subaşı, Anthony, Campanharo, Zoran Kvrzic, Situm, Hasan Hüseyin Acar (Emre Demir dk. 85 ?), Ömer Uzun (Adem Doğan dk 90+2 ?)

Yedekler: İsmail Çipe, Doğan Alemdar, Eray Özbek, Zekeriya Kartal, Eren Arıkan

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan (Tarkan Serbest dk. 28), Jeanvier, Brecka, Haddadi, David Pavelka (Lima Carius dk. 75), Aytaç Kara, Varga (Anıl Koç dk. 45), Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Gohou

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Enes Sarı, Sadiku, Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yasin Dülger

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gol: Kvrzic (dk. 2) (HES Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Oğuzhan Çapar, Campanharo, Lung (HES Kablo Kayserispor), Jeanvier, Lima Carius (Kasımpaşa)