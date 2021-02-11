Süper Lig'in 25.haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor hanesine 3 puanı yazdırıp üst sıralara doğru çıkışını sürdürmek istiyor. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, 6 puan değerinde gördükleri müsabakadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bir açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Ankaragücü maçında alınacak 3 puan, sezon başından beri yaşadığımız tüm sıkıntıları unutturacak, ilaç gibi gelecektir. Bu maçta alınacak galibiyet üst sıralara tırmanarak, yeni bir sayfa açmamızı sağlayacak. Kayserispor sevdalılarını tek yürek olmaya; takımlarına tam destek vermeye davet ediyorum" cümleleri kullandı.