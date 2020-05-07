Hespi İçecek Online Kanallardan Hizmet Vermeye Devam Edecek

Bu kapsamda online ticarette yeni bir kulvar açan Hepsi İçecek, “kapıda Teslim” seçeneği ile içecek temininde insanların bir biri ile temasını azaltan kolaylık dönemini başlatıyor.

Müşteriler, Hepsi içecek Sanal Market'in web sitesi ya da mobil uygulaması aracılığıyla siparişlerini verip kapıda ürünlerini teslim alabiliyor

Ürünler Sanal Market web sitesi ya da uygulamasından seçildikten sonra, online olarak ödeme yapılıyor. Son adımda ise 24 saat içinde teslim seçeneği ile istediği saate teslim alma kolaylığı sunuyor,

Sipariş teslim edilene kadar paketli ürünler özel hijyenik 10-20 derece arasında muhafaza ediliyor.

İlk etapta Kayseri de başlatılan uygulamanın kısa zamanda tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Müşteri ve çalışan sağlığı, ürün güvenliği ve depolardaki hijyen ortamını daima en öncelikli konu olarak ele alan Hepsi içecek, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla çalışmalarını devam ettiriyor.

Hepsi içecek, en üst seviyedeki hijyen tedbirlerinin yanı sıra tüm çalışanlarında “dezenfekte edilmiş ürün ” uygulaması nasıl olur eğitimlerini başlattı.