Hestourex 2019 Dünya Sağlık Fuarı'nda Dünyam Hastanesi Standına İlgi Büyük Oldu

Anfaş Antalyaa EXPO Center'de düzenlenen Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Fuarı'nda, Dünyam Hastanesi standına büyük ilgi gösterildi.

Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Litvanya, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan, Gürcistan, Bangladeş, İzlanda gibi ülkelerin firmalarının da katıldığı fuarda Dünyam Hastanesi de stant kurdu. Sağlık turizmi açısından büyük önem taşıyan fuarda bulunmaktan ve gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eden Dünyam Hastanesi Müdür Yardımcısı Feyza Yöndem, "Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile fuara katıldık. Fuara ilgi gösteren ülkelerden gelen firmalar ve ziyaretçilere 3 dilde hazırladığımız broşürlerimizi dağıttık. Fuarda TÜRSAB yetkilileri ile de görüşme imkanımız oldu" diye konuştu,