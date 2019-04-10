İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hestourex 2019 Dünya Sağlık Fuarı'nda Dünyam Hastanesi Standına İlgi Büyük Oldu

Anfaş Antalyaa EXPO Center’de düzenlenen Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Fuarı’nda, Dünyam Hastanesi standına büyük ilgi gösterildi.

Anfaş Antalyaa EXPO Center'de düzenlenen Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Fuarı'nda, Dünyam Hastanesi standına büyük ilgi gösterildi.


Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Litvanya, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan, Gürcistan, Bangladeş, İzlanda gibi ülkelerin firmalarının da katıldığı fuarda Dünyam Hastanesi de stant kurdu. Sağlık turizmi açısından büyük önem taşıyan fuarda bulunmaktan ve gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eden Dünyam Hastanesi Müdür Yardımcısı Feyza Yöndem, "Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile fuara katıldık. Fuara ilgi gösteren ülkelerden gelen firmalar ve ziyaretçilere 3 dilde hazırladığımız broşürlerimizi dağıttık. Fuarda TÜRSAB yetkilileri ile de görüşme imkanımız oldu" diye konuştu,

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.