Heyelan sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı

Kapuzbaşı Değirmenocağı mevkiindeki yolda meydana gelen heyelan ile yola düşen kaya parçaları nedeniyle yol çift taraflı olarak ulaşıma kapanırken, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri anında müdahale ederek, yolu kısa sürede ulaşıma açtı.

Yahyalı'da meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Kapuzbaşı yolu ulaşıma açılırken, Büyükşehir Belediyesi ile Yahyalı Belediyesi ekiplerinin yol temizleme ve tedbir çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.