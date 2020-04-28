İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'Hidronefroz' hastasının imdadına hava ambulansı yetişti

Sarız ilçesinde hidronefroz (böbrek büyümesi) rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan bir kişi, hava ambulansı ile Kayseri’ye getirilerek tedavi altına alındı.

Sarız ilçesinde hidronefroz (böbrek büyümesi) rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan bir kişi, hava ambulansı ile Kayseri'ye getirilerek tedavi altına alındı.


Sarız İlçe Devlet Hastanesi'nde hidronefroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan 80 yaşındaki Fakı Karakuş, fenalaştı. İhbar üzerine Kayseri'den havalanan hava ambulansı, kısa süre içerisinde Pınarbaşı'na ulaşarak, buradan Karakuş'u aldı. Kayseri'ye getirilen Karakuş, ambulansla sevk edildiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.