Hikmet Karaman açıkladı: "Karagümrük maçının ardından istifamı verdim"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçında taraftarların kendisini istifaya davet etmesine ilişkin olarak, "Maçtan sonra taraftarın karşısına gittim. Hiçbir hoca gidemez. Ben gittim. ‘İstemiyorsanız ben gidiyorum' dedim. İçeri girdim ve istifamı verdim" dedi.

Kayserispor İkinci Başkanı Ali Çamlı ve Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, basın toplantısı düzenleyerek kulüpteki son durum hakkında konuştu. Kulüp tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan Kayserispor İkinci Başkanı Ali Çamlı, Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'nın reklama ihtiyacı olmadığını söyleyerek, "Kayserispor'un bundan sonraki geleceğinde çok garanti bir noktaya gitmesi için ne yapılması gerektiyse onun yapıldığını görüyorum. Biz ne yaparsak yapalım bu işin para olmadan dönmesi veya döndürülmesi mümkün değil. Bir şey söylendiği zaman insanlar ‘Biri üzerinden öne taşınması' gibi algılamasın. Gerçekten Berna Gözbaşı'nın ne reklama, ne etikete ne de öne çıkmaya ihtiyacı yok. Onun verdiği parayı kim verirse ben onun ayağını da elini de öperim, bunu Kayseri adına yaparım. Bu toplantının başında hiç haksızlık etmeden değerli başkanımızın hakkını teslim etmek istiyorum. Bu iş parayla dönüyor. Onun verdiği parayı şahsen ben vermem. O kadar param olsa da vermem ama o verdi. Çünkü aldığı işi başarılı bir şekilde tamamlayıp aldığı görevi en iyi yapmak gibi bir hastalığı var” dedi.

"Ali Naibi ile yolları ben ayırdım, hiç kimse bu konuda müdahil olmadı"

Sportif Direktör Ali Naibi'nin kulüpten ayrılmasını değerlendiren Çamlı, "Ali Naibi ile yollarımızı ayırdık. Onun yönetme ve işlev anlayışı farklı, bizimki farklı. Başka bir şey yok. Bizim koşullarımız uymadı. Ali Naibi'ye ‘sen sportif direktör olarak 7/24 kulüpte duracaksın' diyorum. O da, ‘ben kulüpte olmadan yönetmek istiyorum' diyor. Bu tür farklılıklar var. Yoksa kavga ve gürültü gibi bir şey yok. O gittiği yerde inşallah başarılı olacak. Ali Naibi ile yolları ben ayırdım. Hiç kimse bu konuda müdahil olmadı. Ne hocamız ne de Berna başkan. Ben onunla oturdum ve tartıştık. Ben kulübün nasıl yönetilmesi gerektiğini söyledim. O da kendisinin böyle bir stratejisinin olmadığını söyledi” diye konuştu.

Sosyal medyada kendilerine sürekli hakaret edildiğinin altını çizen Çamlı, "Ali Naibi burada duruyor, ‘niye duruyor' diye küfrediyorlar. Gönderiyoruz, ‘niye gitti diye' küfrediyorlar. Bunu anlamadık. Takım yeniliyor küfür yiyoruz, takım yeniyor yuhalanıyoruz, küfür yiyoruz. Eğer bu işi yapacak daha iyi birileri varsa ben bugün görevi bırakmaya hazırım. Kızım beni arıyor arkadaşlarının 'baban neden bu kadar küfre katlanıyor' dediğini söylüyor. Yazık arkadaşlar. Sosyal medyadan yapılan küfür bıkkınlık noktasına geldi. Bu şehirde hiçbir iş yapılmaz hale geliyor" şeklinde konuştu.

Hikmet Karaman: "Tehlike bölgesine girmeden devre arasına girmek istiyoruz"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da, "Son 4 senemize bakalım. Bu yıllar içerisinde bir sezon buradaydım. 9 puanla geldim, ligde kaldık. 7'inci haftada gittim. Son 5 sene neye oynadık. Kaç futbolcu gelmiş bu kulübe. Bu sezon başı 15 oyuncu gitmiş. Buna ekonomi dayanmaz. Kurulan bir kadro üzerine ben geldim. Bu şehirde 3 sezon ayrı ayrı sezonlarda görev yapmış, şehri bilen bir teknik adam olarak göreve geldim. Bizim amacımız bu kulübü küme düşme potasından uzak yerlerde oynayacak bir takım haline getirmek. Ondan sonra da yukarıları hedefleyecek, ekonomisini de düzeltecek bir amaç olmalı. Onun dışında ilk 8'e oynarsın ama bir dahaki sefere aynı şeyleri yaşarsın. Konya maçının ardından ‘hoca da gider' dediler. Mesele gidip gelme meselesi değil. Dürüstçe bir şekilde bazı şeyleri ifade edebilmek. Hiçbir arkadaşıma kırgın değilim. Ben performansımı en iyi sergileyecek yaşta bu kulübe geldim. Ben de kendimi geliştiriyorum. Teknik adamlarla ilişki halindeyim. Dışarıdan bize çok pozitif bakış açıları var. Eleştirin ama bir bayrak altında toplanalım. Kayserispor'un altında birlikte toplanabilmemiz gerekiyor. Herkesi çok iyi tanıyorum. Siyasileri de, taraftarları da. Taraftarlar futbol takımının çimentosudur. Oradaki bir çok şeyi biliyorum. Hepimizin dostları ve arkadaşları var. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde en üst seviye şekilde değerlendirip, ligi tehlike bölgesine girmeden devre arasına girmektir. Takımda belli bölgelerde fazlalıklar var. Bunlar sıkıntı. Oynamayan her oyuncu rahatsızdır. Bir bölgede 5 tane aynı adam var" ifadelerini kullandı.

"İstifamı verdim"

Taraftarlarla bir sorunu olmadığını kaydeden Karaman, "Taraftarlarla benim hiçbir sorunum yok. Maçtan sonra taraftarın karşısına gittim. Hiçbir hoca gidemez. Ben gittim. ‘İstemiyorsanız ben gidiyorum' dedim. İçeri girdim ve istifamı verdim. ‘Hatta şimdi kabul etmiyorsanız Fenerbahçe maçından sonra ayrılabilirim' dedim. Aynı taraftar Galatasaray maçından sonra bizi alkışladı. Taraftar bunu yapabilir. 3 maç mağlup olmuş beni de protesto edebilir, oyuncuyu da edebilir. Geneline baktığımızda başarılı olduğumuzda da alkışlıyor. Ne yapacağız? Türkiye'de standart böyle bir olay var. Onun için benim problemimin olması mümkün değil. Dışarıdan birileri başka düşünce içerisinde oluyorsa onlara karşı da mutlaka bilgilendirme yaparım" dedi.