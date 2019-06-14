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Hikmet Karaman boş durmuyor

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman tatilde bile boş durmuyor.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezon öncesi Teknik direktör Hikmet Karaman tatilini eşi ile birlikte İspanya'da sürdürüyor.


Bakü'de ilk olarak UEFA Avrupa Ligi Final maçını izleyen Karaman, ardından Madrid'de Şampiyonlar Ligi final maçını izledi. Şampiyonlar Ligi final maçından sonra dün Mallorca ile Albacete arasında oynanan İspanya 2.Lig Yükselme Play-Off yarı final maçını izleyerek not tuttu.


Hikmet Karaman, önümüzdeki hafta içi Kayseri'ye gelerek yeni sezon çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

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