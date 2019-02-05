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Hikmet Karaman, futbolculara Fenerbahçe'yi ezberletiyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Hikmet Karaman antrenmanda elindeki not kağıdına bakarak oyunculara sahada nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda talimatlar verdi.


İstikbal Mobilya Kayserispor, kendi sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ganalı Asamoah Gyan'ın düz koşu yaptığı antrenmanda Teknik Direktör Hikmet Karaman, almış olduğu notlara bakarak futbolculara talimatlar verdi. Hikmet Karaman'ın özellikle defans oyuncularına uyarılarda bulunduğu antrenmanda takım oyuncuları taktik ağırlıklı çalıştı.

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