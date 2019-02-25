İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hikmet Karaman Godfather oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, Godfather oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında geldiği İstikbal Mobilya Kayserispor'un 9 haftalık yenilmezlik serisinin başrol oyuncusu olarak gösterilen teknik direktör Hikmet Karaman, Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynanan ve tek golle kazanılan 3 puan sonrasında İtalyan mafya filmi Godfather'daki Baba rolüyle özdeşleştirildi.


İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarları, Konyaspor galibiyeti sonrasında sosyal medya üzerinden Hikmet Karaman'ın Marlon Brando'nun posteri üzerine monte edilmiş fotoğrafını paylaştı. Sarı kırmızılı takıma geldiği günden bu yana takımın başında çıktığı 9 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Hikmet Karaman, sarı kırmızılı taraftarların gönlüne taht kurmuş durumda.


Hatırlanacağı gibi 1973 yılı gösterime giren Baba filmi, İtalyan bir mafya ailesinin serüvenini anlatıyor. Mario Puzo'nun yazdığı Baba romandan uyarlanan, Francis Ford Coppola'nın yönettiği, Marlon Brando ve Al Pacino'nun başrollerini paylaştığı film Baba I, Baba II, Baba III olarak gösterime girmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.