Hikmet Karaman: “Hedeflediğimiz puana gelene kadar çok çalışacağız”

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Antalyaspor galibiyetinin ardından, "Hedeflediğimiz puana gelene kadar çok çalışacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor sahasında Antalyaspor'u 2-0 etti. Maçın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyuncuların birbirine inanılmaz destek verdiğini söyleyen Karaman, “Öncelikle oyuncularımızı kutluyorum çünkü geldiğimden beri sakatlıktan kadronun dışında kalan veya milli takıma gidip gelenler oldu ve bir türlü o ekip bütünlüğünü sağlayamamıştık. Bugün de Thiam, Emrah ve Uğur sakatlıktan yeni çıkmalarına rağmen takıma önemli katkılarda bulundular. 15 dakika içerisinde 2-0 öne geçtik. Bu dikkat çekici bir nokta. Tabii oyunun büyük bir bölümünü 9 kişi tamamladık. İlk devre 7 dakika uzatma, ikinci yarı 5 dakika uzatma oldu. Kolay iş değil. Şehrimize, taraftarlarımıza, yönetimimize hayırlı olsun çünkü çok önemli bir virajı döndük. Maçın başında ve devre arasında oyuncularımıza Afrikalı çocukların hikayelerini anlattım. Bugün Kayserisporlu futbolcu arkadaşlarımız sahada birlikte mücadele ettiler. 2 kişi eksik kalmalarına rağmen birbirlerine inanılmaz destek verdiler ve oyunun içerisinde özellikle ikinci yarı 9 kişi kaldığımız bölümlerinde müthiş akıllı oyunla hem skoru tutup hem de alanı iyi kapatıp zaman zaman da Thiam ve Kemen'le de kontratağa çıkmaya çalıştık. Bu kolay iş değil. Antalyaspor iyi bir takım. Çok başarılı oyuncuları var. Dolayısıyla oyuncularımızı kutluyoruz. Evet bir de 2 kırmızı kart ve 2 eksiğimiz var. Beşiktaş maçı öncesi sakatların dönmesi çok önemliydi. Emrah'ı normalde eksik olmasa almam dışarı fakat taraftarımıza bilgi vermek istiyoruz. Dışarıdan sesleri, oyuncularım da ben de duyuyoruz. Bir Türk çıktığında oyuna bir Türk'ün girmesi şart. Zaman zaman maçı seyrederken biz bile o kadar dikkatliyiz ki içeride 3 Türk kalsın hata yapmayalım diye. Maçın heyecanından hem taraftarlar hem de izleyenler bunu unutuyor. Kupa maçı çok önemliydi. Ramazan ve Yasir'i orta sahada oynatarak hem hazırlama hem de bu gibi durumlarda taktik-strateji kullanma hamlesini yapmıştık. Dolayısıyla bu bilgiyi bildirmek istiyorum. Kısacası daha önümüzde maçlar var. Hedeflediğimiz puanlara gelene kadar çok çalışacağız, birlikte hareket edeceğiz. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.