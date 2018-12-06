Hikmet Karaman Kayseri'de

Kayserispor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Hikmet Karaman Kayseri'ye geldi. Kayserispor atkısı ile poz veren Karaman, "İşimiz kolay değil ama başaracağız" dedi.

Ertuğrul Sağlam ile yolunu ayrılan Kayserispor'un teknik direktörlük teklifini kabul eden Hikmet Karaman Kayseri'ye geldi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve yöneticiler ile görüştükten sonra teklifi kabul eden Hikmet Karaman, Erkilet Havaalanında ayağının tozu ile İHA'ya açıklama yaptı. Hikmet Karaman, sarı kırmızılı takımı bulunduğu konumdan daha iyi noktaya getirmek istediğini ifade ederek, "Kayseri'yi ve Kayserispor'u çok iyi tanıyorum. Başarılı olmak için geldim ve başaracağıma inanıyorum. Bugünden itibaren idmanlara başlayacağız. Kasımpaşa maçı ile ilk sınavımızı vereceğiz. Camiayı yeniden ayağa kaldırmak için, bulunduğumuz noktadan daha iyi konuma geçebilmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kayserispor'un 12 puanda olduğuna dikkat çeken Hikmet Karaman, "İşimiz kolay olmayacak. Elbette zorlanacağız. Neticesinde başarılı olacağımıza inanıyorum. Kaliteli takımın üzerindeki toprağı attığımız zaman başarılı olacağımızı düşünüyorum" görüşünde bulundu.