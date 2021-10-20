Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Antrenmanda Alanyaspor maçının savunması olmadığını söyleyen Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Konya'dan 3 puanla dönerek aşağı ile ilişkimizi kesmek istiyoruz” dedi.

Alanyaspor mağlubiyetinin savunması olmadığını fakat futbolda bazen şanssızlıkların olabileceğini söyleyen Hikmet Karaman, “Mağlubiyetten sonra bunu müdafaa etmek ya da mağlubiyet üzerine analiz yapıp, eleştiri getirebilmek çok doğal şeyler. Öncelikle şunu söyleyeyim oyunun ilk 25-30 dakikasına baktığımızda, attığımız gol, oyundaki duruşumuz bizi çok ileri taşıyabilecek görüntü verdi. Fakat kendi kalemize 2 tane gol attık, 2 golün de asist pasını verdik. Bunların ikisini de ceza sahası içine bıraktık. Maçta 9 tane gol var, bunların 3'ünü biz attık, 2'sini kendi kalemize attık 5 oldu. 2 tane de asist pası verdik. Yani 7 golün içinde olan bir takım var. Burada özellikle takım defansı veya grup defansında bariz hatalarımız var. Bunları geliştireceğiz. Hem bireysel oyuncularda hem de takım oyununda geliştireceğiz. 4-2'den sonra da ikinci yarıda maç koptu zaten. Yani 1-0 galip gelen bir takım var, 1-1 oldu. 2-1 galipsin, gol atıyor 2-2 ve 45. dakikada içeri girerken kendi kalemize attığımız golle 3-2 mağlup içeri giriyorsunuz. Fiziksel olarak da ruhsal olarak da oyuncuları toparlamak kolay olmuyor. İkinci yarının başında 3-3 yaparız diye düşünüyorduk ama bir anda yine ayağımızdaki topu rakibe verdik. Tek vuruşla 4-2 oldu. Sonrasında da oyun koptu ve bunun müdafaası olmaz. Mutlaka bazı şeyleri çalışacağız. Özellikle defans bölümünde üst üste 2-3 maç aynı defans oyuncuları ile gerek sakatlık gerekse korona gibi bir takım nedenlerden dolayı oynayamadık. Bunlar savunma değil ama bazen futbolun içinde şanssızlıklar oluyor” dedi.

Karaman Konya'dan 3 puanla dönmek ve aşağı sıralarla ilişkilerini kesmek istediklerini söyleyerek, “Diğer taraftan da önümüzde bir Konyaspor maçı var. Konyaspor da uzun süredir galibiyete hasret bir takım. Aynı şekilde biz de hasretiz. 2 tane deplasman maçı var. Bizim için motivasyon açısından şunu düşünüyoruz, evet 2 maçtan Konya'dan beraberlikle ayrıldık, yenilmedik 2 puan ama şunu da oyuncularımıza motive etmeye çalışıyoruz bu maçı kaybettik, Konya maçından 2 puan aldığımızda deplasmandan 3 puanla çıkacağız. Bu moral ve motivasyonla başlamak istiyoruz diyoruz. Amacımız budur. Konya'ya gidip orada 3 puanı alıp en azından 14 puana ulaşıp aşağı ile ilişkimizi kesmek istiyoruz. Kolay maç değil. Rakibin de iyi oynadığını ama bir türlü oynadığı oyunu skora yansıtamadığını görüyoruz. Uğur'un covidi bitti aramıza katıldı. Bu önemliydi. Mensah bugün takım idmanı yapacak. Bu iki oyuncu çok önemli” dedi.