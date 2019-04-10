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Hikmet Karaman: “Matematiksel olarak rahatlamak istiyoruz”

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligin son haftalarında bütün takımların büyük bir mücadele içerisinde olduğunu söyleyerek, “Ciddiyeti elden bırakmadan, çalışmalarımıza devam edip, sonuçları alıp matematiksel olarak rahatlamak istiyoruz” dedi.


İM Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ağırlayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, kısa alanda pas çalışmasının ardından teknik çalışma yaptı.


Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligin son haftalarında bütün takımların büyük bir mücadele içerisinde olduğunu söyleyerek, “Bu hafta kendi evimizde oynayacağız. Daha sonra deplasman var. 2 maçlık periyotta en yüksek puanı almaya çalışacağız. Dolayısıyla her maçın zor olduğunu biliyoruz. Rakiplerimizin almış olduğu skorlarda ortada. Ciddiyeti elden bırakmadan, çalışmalarımıza devam edip, sonuçları alıp matematiksel olarak rahatlamak istiyoruz. Birinci hedefimiz budur. Biz bütün puanlara talibiz. Bizim gibi diğer takımlarda aynı şeyi söylüyor. Sahada ne yaptığımız ve futbol olarak ne gösterdiğimiz önemli. Ne kadar geliştiğimiz önemli. Bunları üstüne koya koya devam ediyoruz. Her hafta maç oynayacağız. O maçlardan alacağımız puan ve puanlar bizim için önemli. Eğer yukarıya doğru da bir tırmanış olursa da, tırmanırız. Zaten biz Erciyes'iz, tırmanmayı severiz” şeklinde konuştu.



Özel çocuklardan antrenmana ziyaret


Öte yandan, özel bir rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören öğrenciler, antrenmanı ziyaret etti. Futbolcularla sohbet ederek fotoğraf çekinen öğrenciler, Hikmet Karaman'a da taktik verdi.

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