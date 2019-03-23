Hikmet Karaman: “Sivasspor maçına kadar hem fiziksel hem de taktiksel anlamda hazırlıklı bir takım çıkaracağız”

İM Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda, futbolcuların moralinin yüksek olduğu görüldü.

Sivasspor maçına kadar hem fiziksel hem de taktiksel anlamda hazırlıklı bir takım çıkaracağız

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İM Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, hazırlıklarla ilgili olarak, “Milli takımda olan oyuncularımız ve gelen oyuncularımız var. Milli takıma oyuncu gittiğinde burada çalışanlar ile gidenler arasında bir fark oluyor. Uzun boşluklarda maalesef bir standardı yakalamakta teknik ve fiziksel anlamda baya zor oluyor. Bunu açıkça söylemekte fayda var. Şuanda başlangıçtayız. Futbolculara 4 gün izin vermiştik. Bizim takımın kadro sayısı da düşük olduğu için belki bu bizim biraz oyunculara faydalı gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Aynı 13-14 kişi üst düzey maç oynadılar. Şimdi geri geldiler. Bütün bunları değerlendirip Sivas'a kadar hem fiziksel anlamda hem de taktiksel anlamda hazırlıklı bir takım çıkarmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Milli takımımız müthiş bir mücadele gösterdi

Milli takımın 2-0 kazandığı Arnavut'luk maçını değerlendiren Karaman, “Başta Şenol Güneş, teknik heyeti ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Müthiş bir mücadele gösterdiler. Sadece mücadele değil, taktik anlamda da oyun içerisinde varyasyonu bol ve birbirini tamamlayan oyun gösterdiler. Onun için hepsini ayrı ayrı tebrik etmek lazım. Kayserispor olarak Deniz bizim göğsümüzü kabarttı ama esas olan milli takımın durumudur. Dolayısıyla attığımız goller, oradaki bazı futbolcuların mücadelesi, birlikte oynamaları ve skoru yakalamaları çok güzeldi. İnşallah aynı şekilde devam ederler. Temennimiz bu” şeklinde konuştu.

Futbolcular hata yapsalar dahi iyi oyuncuları korumak gerekiyor

Bir gazetecinin, Emre Belezoğlu'nun milli takıma dönmesini sorması üzerine Hikmet Karaman, şu cevabı verdi:

“Emre, Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en büyük futbolculardan biridir. Kültürel anlamda, deneyim anlamında böyle futbolcuların değerini bileceksin. Emre, çok değerli bir oyuncumuz. Zaman zaman oyuncu grupları hata yapabilir. Arda için de aynı şeyleri söylüyorum. Arda'da çok değerli bir oyuncu. Baktığımızda çok eleştirilenler belirli bir zaman geçtikten sonra o kadar güzel hareketler yapabiliyor ki, ondan sonra o eleştiriyi yapanların hepsi de o kişileri inanılmaz derecede takdir edip sayfalarında yer verebiliyor. Hata yapsalar dahi iyi oyuncuları korumak gerekiyor.”