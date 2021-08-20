Hikmet Karaman, Süper Lig'de Kayserispor ile 55. maçında

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Kayserispor'un başında Süper Lig'deki 55. maçına çıkacak.

Kayserispor ile anlaşmaya varan Teknik Direktör Hikmet Karaman, sarı-kırmızılılardaki yeni döneminde ilk sınavını bugün Adana Demirspor'a karşı verecek. Kayserispor'u daha önce 3 farklı sezonda çalıştıran Karaman, toplamda 54 Süper Lig maçına çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, söz konusu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 19 beraberlik ve 20 yenilgi aldı.

Hikmet Karaman, sarı-kırmızılı takıma ilk kez geldiği 2004-2005 sezonunda 27 müsabakada 8 galibiyet, 8 beraberlik, 11 yenilgi elde ederken, 2018-2019'da ise 20 mücadelede 7 galibiyet, 8 beraberlik, 5 yenilgi aldı. 2019-2020 sezonunda ise 7 maçlık bir süreç yaşayan Karaman, galibiyet alamazken, 3 beraberlik, 4 yenilgi ile Kayserispor serüvenini noktalamıştı.