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Hikmet Karaman, UEFA Kupası ile poz verdi

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Azerbaycan’da oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçı öncesinde, UEFA Kupası ile poz verdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Azerbaycan'da oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçı öncesinde, UEFA Kupası ile poz verdi.


Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynana karşılaşmayı İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da izledi. Teknik Direktör Hikmet Karaman, karşılaşma öncesinde UEFA Avrupa Kupası ile fotoğraf çektirdi. Tecrübeli teknik adam UEFA kupasında Türk Bayrağını gösterdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Karaman'ın bu paylaşımı bin 500 kişi tarafından beğenildi.


Chelsea ve Arsenal'in karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi final maçında Chelsea, Arsenal'i 4-1'lik skorla mağlup ederek, kupayı kazanan taraf odu.

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