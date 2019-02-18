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Hikmet Karaman'ı duygulandıran an

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, müsabaka sonrasında duygusal anlar yaşadıSpor Toto Süper Lig’in 22.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, müsabaka sonrasında duygusal anlar yaşadı


Spor Toto Süper Lig'in 22.haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 28'e yükselten ve son 8 maçında mağlubiyet görmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da galibiyet sevinci yaşanıyor. Bu başarının baş mimarı olarak gösterilen teknik direktör Hikmet Karaman'ın müsabaka sonrasında bir hayli mutlu olduğu gözlenirken eşi Selin Karaman'ın sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım dikkatlerden kaçmadı.


Teknik direktör eşinin gülerken bir fotoğrafını paylaşan Selin Karaman, paylaşımın altına da sarı ve kırmızı kalpler bırakarak "Bir gülüşü var. Ömre bedel" diye not düştü. Hikmet Karaman da, bu paylaşımın altına 3 tane kırmızı kalp bırakarak "Duygulandırdın beni" cevabı yazdı.

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