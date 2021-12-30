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Hikmet Karaman'ın Kayserispor karnesi

Hikmet Karaman yönetimindeki Yukatel Kayserispor, Süper Lig’de 18 maça çıktı.

Hikmet Karaman yönetimindeki Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de 18 maça çıktı. Sarı kırmızılılar, 6 galibiyet 6 beraberlik alırken 6 kez de yenildi.


Süper Lig 2021-2022 futbol sezonunda 2. haftada Yukatel Kayserispor'da göreve başlayan Teknik Direktör Hikmet Karaman, takımını başarıya taşıdı. Ligin ilk yarısında 18 maçta Hikmet Karaman yönetiminde müsabakaya çıkan sarı kırmızılı takım, 6 kez kazanırken 6 kez de kaybetti. 6 maçta da beraberlik bozulmadı. Kayserispor bu maçlarda 27 gol atarken kalesinde ise 28 gol gördü. Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, sahasında oynadığı 9 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik alırken 1 kez yenildi. Kayserispor bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor'un oynadığı maçlar ve skorları şöyle;


Kayserispor-Adana DS 1-1


Başakşehir-Kayserispor 0-1


Kayserispor-Kasımpaşa 2-0


Hatayspor-Kayserispor 2-1


Kayserispor-Galatasaray 3-0


Giresunspor-Kayserispor 1-1


Kayserispor-Trabzonspor 1-2


Alanyaspor-Kayserispor 6-3


Konyaspor-Kayserispor 2-0


Kayserispor-Karagümrük 2-1


Fenerbahçe-Kayserispor 2-2


Kayserispor-Göztepe 1-1


Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0


Kayserispor-Antalyaspor 2-0


Beşiktaş-Kayserispor 4-2


Kayserispor-Gaziantep 0-0


Malatyaspor-Kayserispor 2-2


Kayserispor-Sivasspor 3-0

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