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Hikmet Karaman'ın Konyaspor'a karşı karnesi

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor’a karşı 22.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor'a karşı 22. kez rakip oluyor. Karaman geride kalan 21 maçta 5 kez galibiyet sevinci yaşadı.



Teknik Direktör Hikmet Karaman, Konyaspor'a karşı 22.kez Süper Lig'de rakip olacak. Geride kalan 21 maçta Karaman'ın çalıştırdığı takımlar 5 kez kazandı, 7 kez yenildi, 9 kez berabere kaldı.


Kayserispor ile Konyaspor'a karşı 4 maça çıkan Karaman, bu maçlarda 1 kez galibiyet sevinci yaşarken 1 beraberlik 2 yenilgi aldı.



Karaman'ın Konyaspor karnesi şu şekilde:


Konyaspor-Kayserispor 0-0


Konyaspor-Ankaragücü 1-1


Malatyaspor-Konyaspor 1-1


Konyaspor-Kayserispor 2-1


Konyaspor-Kayserispor 0-1


Alanyaspor-Konyaspor 1-2


Konyaspor-Ç.Rizespor 2-1


Ç.Rizespor-Konyaspor 1-1


Konyaspor-Ç.Rizespor 3-1


Ç.Rizespor-Konyaspor 0-0


Konyaspor-Ç.Rizespor 1-1


Ç.Rizespor-Konyaspor 1-1


Erciyesspor-Konyaspor 1-0


Konyaspor-Manisaspor 0-0


Manisaspor-Konyaspor 0-1


Konyaspor-Ankaraspor 1-3


Konyaspor-Ankaragücü 2-0


Ankaragücü-Konyaspor 2-0


Ankaragücü-Konyaspor 3-0


Konyaspor-Kayserispor 3-1


Ç.Rizespor-Konyaspor 1-1

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