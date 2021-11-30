Hırsızın çaldığı pes dedirtti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir işyerinde pastırma çalınması olayı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Olay sonrasında şaşkınlığını gizleyemeyen işyeri sahibi, "O kadar ilginç bir şey ki, ilk defa pastırmanın böyle alınıp gidildiğini gördüm" dedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir işyerinde yaklaşık 60 santim uzunluğunda ve 6 kilo ağırlığında boy pastırma kayboldu. Olayın ardından iş yeri sahibi güvenlik kameralarını inceleyince pastırmanın çalındığını anladı. Yaşanan olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen İşyeri Sahibi Fadime Zeybek; ilk kez pastırmanın çalındığını gördüğünü söyledi. Çalınan pastırma için değil de olayın yaşanmasından dolayı üzüntü duyduğunu aktaran Zeybek, "Çok rahat bir şekilde gelmesi dikkat çekti. Sanki kendi yeri gibi geldi. Burada her şeyi alabilirdi ama koca bir pastırmayı çok güzel bir şekilde aldı. Hiçbir şey olmamış gibi çıktı, gitti. Biz pastırmadan olduğumuza üzülmüyoruz ama bu durumun olması kötü. Kameraya baktığımızda çok ilgincimize gitti, içeriye de girebilirdi. O kadar ilginç bir şey ki, ilk defa pastırmanın böyle alınıp gidildiğini gördüm. İlginç bir olay yaşadık" dedi.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, dükkana giren bir kişinin aldığı pastırmayı montunun içine gizlediği ve rahat bir şekilde işyerinden çıkması görülüyor.