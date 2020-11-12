İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızla boğuşan kasiyer bıçaklandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çalıştığı markette hırsızı engellemek isteyen kasiyer, bıçaklanarak yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çalıştığı markette hırsızı engellemek isteyen kasiyer, bıçaklanarak yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi 727. Sokak üzerinde bulunan bir markete giren hırsız, çaldığı malzemelerle beraber kaçmak istedi. Bu sırada hırsızı fark eden kasiyer Harun S. (34), onu engellemek istedi. Hırsızla boğuşan Harun S., elinden bıçaklanarak yaralanırken, durumu fırsat bilen şüpheli şahıs ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Harun S., tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği markette inceleme yaparken, kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.