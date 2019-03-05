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Hırsızlar jandarma ekiplerinden kaçamadı

Kayseri’de girdikleri evlerden hırsızlık yapan 4 kişi Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de girdikleri evlerden hırsızlık yapan 4 kişi Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Ebiç Mahallesinde S.K. isimli şahsın evinden hırsızlık yapıldı. Yapılan ihbar sonrasında çalışma başlatan Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın şüphelileri olarak Y.Ü., M.Ü., M.F.B. ve M.Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı.


Şahısların kullandıkları araçta yapılan aramalarda laptop, cep telefonu, televizyon gibi 40 kalem çalıntı malzeme ele geçirildi.


Yakalanan zanlıların Kocasinan ilçesinde 3, Hacılar ilçesinde ise 2 evden hırsızlık yaptıkları belirlendi. Zanlılardan Y.Ü. ve M.Ü. haklarındaki işlemlerden sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.Ü. ve M.F.B. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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