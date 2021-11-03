Hırsızlar suçüstü yakalandı

Kayseri'de kablo ve ikametten hırsızlık yapan şahıslar, polis ekiplerinin yaptığı çalışmada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda, bir ikametten ev eşyası ile kablo hırsızlığı yapan G.K. (44) ve Ş.K.'yı (31) suçüstü yakaladı. Şahısların aracında arama yapan polis ekipleri, araçtaki 4 bin TL değerindeki ev eşyasına ve bir telekomünikasyon şirketine ait kablolara el koydu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.